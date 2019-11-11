كينشاسا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد أنه قتل زعيم التنظيم المسلح لعرقية الهوتو وأربعة من حراسه الشخصيين، بعد مواجهة جدت بالأمس شرق البلاد.وقال الجيش في بيان انه "تم قتل زعيم "المتمردين" الذي يعرف باسم الجنرال جان مايكل أفريقا، وأربعة من حراسه الشخصيين، متهمًا هذا التنظيم بالعمل على زعزعة الاستقرار في الجزء الشرقي من البلاد لنحو 20 عاما".وأوضح البيان أن الاشتباك وقع في إقليم نورث كيفو بالقرب من الحدود مع أوغندا واستمر لنحو ثلاث ساعات مؤكدًا أنه تمت مصادرة أسلحة ومعدات بعد تراجع مسلحي الهوتو.يشار إلى أن الجنرال مايكل أفريقا، واسمه الحقيقي جوفينال موسابيمانا، كان أحد قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.وجرى تشكيل "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" في عام 2000، وهي تتألف من لاجئين وميليشيا من الهوتو فروا من رواندا، في أعقاب أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت في البلاد في عام 1994 وبعد احتلالها مناطق شرق الكونغو الديمقراطية.وتواجه هذه الجماعة اتهامات بارتكاب أعمال قتل جماعية وتجنيد أطفال، بحسب ما ذكرته الحكومة الكونغولية.كما اتهمت حكومة رواندا الجماعة المسلحة بتنفيذ هجمات في غرب البلاد، في شهر ديسمبر من العام الماضي.// انتهى //02:24ت م0256