مارسيليا، نانت 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق أولمبيك مارسيليا في أرضه على فريق أولمبيك ليون بهدفينٍ مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، وذلك ضمن الجولة الثالث عشر من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى 22 نقطة ليحل في المركز الثاني على قائمة ترتيب الدوري بعد باريس سان جيرمان، بفارق ستة نقاط عن خصمه ليون في المركز الرابع عشر.// انتهى //02:24ت م0257