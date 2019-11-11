الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:اكتتاب «أرامكو» يؤكد حرص ولي العهد على تملك المواطنين في أقوى شركة عالميةالمملكة تحقق المركز الـ 7 عالمياً في أولمبياد الروبوتعبدالعزيز الفيصل يعلن عن إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بجامعة الملك سعودوزير الحج يستعرض خدمات الحجاج والمعتمرين مع سفير قيرغيزستانآل الشيخ: توقيع الاتفاقية مع مجلس شورى المفتين بروسيا تتويج لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمينمناقشة تطوير المنظومة الرياضية المشتركة بين المملكة والإماراتثلاث ناقلات جوية إضافية في مطار ينبع«الأخضر» الشاب يتأهل إلى كأس آسيا 2020الأرصاد تنبه من أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياضموسم الرياض: إغلاق «منطقة الملز» اليوم الأحد إثر الظروف الجويةالتحالف الدولي ضد داعش ينشر ملخصاً لـ «مذكرة الرياض-لندن»حقوق الإنسان: 319 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب حصيلة المظاهرات بالعراقالأرصاد العمانية تحذر من غزارة الأمطار والبردالرئيس اليمني يلتقي سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدين لدى اليمناستقالة رئيس بوليفياوزير الداخلية الأفغاني يعلن هزيمة «داعش» في ولاية ننغرهاراليابان ترحب بالتوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض»ترمب يلتقي بأردوغان الأربعاءالولايات المتحدة تعلن بقاء أكثر من 500 من جنودها في سورية// يتبع //06:09ت م0003