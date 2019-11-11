عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/3/14 هـ الموافق 2019/11/11 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
اكتتاب «أرامكو» يؤكد حرص ولي العهد على تملك المواطنين في أقوى شركة عالمية
المملكة تحقق المركز الـ 7 عالمياً في أولمبياد الروبوت
عبدالعزيز الفيصل يعلن عن إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بجامعة الملك سعود
وزير الحج يستعرض خدمات الحجاج والمعتمرين مع سفير قيرغيزستان
آل الشيخ: توقيع الاتفاقية مع مجلس شورى المفتين بروسيا تتويج لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين
مناقشة تطوير المنظومة الرياضية المشتركة بين المملكة والإمارات
ثلاث ناقلات جوية إضافية في مطار ينبع
«الأخضر» الشاب يتأهل إلى كأس آسيا 2020
الأرصاد تنبه من أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض
موسم الرياض: إغلاق «منطقة الملز» اليوم الأحد إثر الظروف الجوية
التحالف الدولي ضد داعش ينشر ملخصاً لـ «مذكرة الرياض-لندن»
حقوق الإنسان: 319 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب حصيلة المظاهرات بالعراق
الأرصاد العمانية تحذر من غزارة الأمطار والبرد
الرئيس اليمني يلتقي سفراء دول مجموعة العشرين المعتمدين لدى اليمن
استقالة رئيس بوليفيا
وزير الداخلية الأفغاني يعلن هزيمة «داعش» في ولاية ننغرهار
اليابان ترحب بالتوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض»
ترمب يلتقي بأردوغان الأربعاء
الولايات المتحدة تعلن بقاء أكثر من 500 من جنودها في سورية
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