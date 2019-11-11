الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى.وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //06:24ت م0008