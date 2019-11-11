المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع.وأفادت أن الحالة تتواصل - بمشيئة الله - من الساعة الـ 4 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.// انتهى //08:35ت م0011