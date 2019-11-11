نجران 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم الإدارية بشطر الطالبات أمس، دورة بعنوان "كيف تصبحي رائدة أعمال"، تستهدف طالبات الكلية بمختلف البرامج، وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الدورة إلى تعريف الطالبات بريادة الأعمال، والأسس التي يتم العمل بها، وكذلك سمات رواد الأعمال، وخصائصهم، وطريقة إقامة المشروع.وتناولت صفات القيادة والمبادرة المطلوبة لريادة الأعمال، وأهمية وجود خطة عمل واضحة، والخبرة بإدارة الموارد المالية، كما تطرقت إلى بعض الأفكار الخاطئة عن مفهوم ريادة الأعمال، وتوليد الأفكار، والرؤية لدراسة الجدوى.// انتهى //08:58ت م0013