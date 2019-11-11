الباحة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظ قلوة أمس، عدداً من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة ومراكزها من المشروعات والمرافق الخدمية في مختلف المجالات والعمل على تلبية احتياجات المواطنين التنموية ومنها افتتاح مركز إسعاف في مراكز الشعراء والمحمدية، وباللسود وآل سويدي.كما تطرق الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ عبدالله بن حمدان العويدي، بحضور أعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والأهالي متابعة مشروع طريق وادي غليلة، وسفلتة وإنارة القرى التي لم تصلها الخدمة.ورفع محافظ قلوة في كلمته خلال الاجتماع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على دعمه للمحافظة في جميع المجالات وما تشهده من تنمية شاملة، مؤكداً على جميع الإدارات العمل إلى بذل قصارى جهدهم لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وفقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة.// انتهى //08:58ت م0014