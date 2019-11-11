المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019م واستنظم جمعية السكري السعودية الخيرية بالمدينة المنورة الأربعاء المقبل, المؤتمر العلمي الخامس تحت عنوان "التحكّم في السكري بين النمط المعيشي والتثقيف", بمشاركة أطباء ومختصين من عدة جهات.ويشهد المؤتمر على مدى يومين محاضرات وورش عمل بحضور جمع من الممارسين الصحيين, والمرشدين والمرشدات من منسوبي قطاع التعليم, فيما تتناول موضوعاتها النمط المعيشي وداء السكري من خلال التثقيف والعلاج, يقدمها استشاريو الغدد الصماء والتغذية من الاتحاد الدولي للسكري، كما تستعرض الجلسات مفهوم التغذية عند الأطفال, والنشاط البدني المسموح والممنوع, والمضاعفات المزمنة لداء السكري, والتقنيات الحديثة في التثقيف, ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في تعزيز التثقيف حول داء السكري.يذكر أن "جمعية السكري السعودية الخيرية" تركّز أعمالها بالدرجة الأولى على جوانب التوعية والتثقيف الصحي حول داء السكري للمجتمع وفي المدارس, حيث أشرفت على تنفيذ 10,716 برنامجاً وفعالية تدريبية خلال العشر سنوات الماضية.// انتهى //09:01ت م0015