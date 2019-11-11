أبها 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعا بمنطقة عسير وذلك لمدة أسبوع.وشملت المواقع التي تُقدم خلالها خدمات الوحدة، مركز الفرشة بتهامة قحطان التابع لمحافظة سراة عبيدة (للرجال والنساء) وللنساء في الثانوية الأولى بمدينة أبها والثانوية السادسة بمحافظة خميس مشيط والمجمع الأول بمحافظة النماص لمدة ثلاثة أيام، والثانوية الثالثة بمحافظة بيشة لمدة يومين، وثانوية تحفيظ القران بمحافظة ظهران الجنوب وثانوية العلاية بمحافظ بلقرن لمدة يوم.كما تقوم الوحدة غداً بتقديم الخدمة للنساء في ثانوية الطلحة بمحافظة ظهران الجنوب والثانوية الثالثة والخامسة بمحافظة بيشة لمدة يومين، وتتواجد يوم الأربعاء لخدمة النساء في مجمع البنات الثاني بمحافظة النماص لمدة يومين، وتختتم جدول زيارتها يوم الخميس للنساء في الثانوية الأولى بمحافظة بيشة لمدة يوم.// انتهى //10:47ت م0028