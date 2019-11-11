كابل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقتل عشرون مسلحًا من حركة طالبان الأفغانية في غارات جوية شنتها قوات الأمن على خمسة أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم عن مسؤولين عسكريين قولهم: إن القوات الأفغانية شنت غارة في إقليم وردك وسط أفغانستان أدت إلى مقتل أربعة مسلحين، فيما أسفرت غارة أخرى في إقليم باكتيا شرق البلاد عن مقتل مسلحين اثنين.وذكر المسؤولون أن غارة مشابهة في إقليم زابل أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، وفي إقليم قندهار قتل تسعة آخرون، بينما قتل مسلحان في إقليم هلمند.// انتهى //10:59ت م0031