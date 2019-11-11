ينبع 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستواصل الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لانطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثامن بيئة المدن 2019 ، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن"، الذي سيقام خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية، بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.وأوضح مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر المهندس علي الفهيدي، أن المؤتمر سيشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشاريع، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر، حيث يعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي.وأَضاف أنه سيتناوب في تقديم الأوراق خلال الجلسات على مدى يومين العديد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة 5 محاور رئيسية أقرتها اللجنة العلمية، فيما سيسلط الضوء على آخر المستجدات العلمية والعملية في المشاريع الاقتصادية الخضراء ذات الأثر الإيجابي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية والتجارِب والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر واقتصاد إعادة التدوير، فيما سيناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.يذكر أن فعاليات المؤتمر ستتضمن معرضًا مصاحبًا للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، تشمل معروضات ومنتجات بيئية لشركات، وعددًا من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر ومنتجات وأجهزة تقنية.// انتهى //10:59ت م0032