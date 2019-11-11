الجزائر 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استعدادات المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل، لتدشين الحملات الانتخابية التي ستبدأ الأحد القادم، التي سيحاولون خلالها اقناع الجزائريين بالمشاركة في الاقتراع وسط دعوات لمواصلة الحراك الشعبي.وواصلت الاهتمام باحتجاجات العراق ولبنان، مشيرةً الى أن شبح التصعيد يخيم عليها بسبب غياب ارادة صادقة في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.وأخبرت صحف الاثنين عن إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده ستبسط سيادتها الكاملة على أراضي "الباقورة والغمر" التي كانت تحت إشراف إسرائيل بموجب اتفاقية السلام الموقع في أكتوبر 1994.وأشارت صحف الجزائر إلى بدء الانتخابات التشريعية في إسبانيا حيث سيدلي 37 مليون ناخبًا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد.// انتهى //11:05ت م0034