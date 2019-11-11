سكاكا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً، العميد فلاح بن محمد المسردي.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالعميد المسردي، وهنأه بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.كما وجه سمو أمير منطقة الجوف مدير الدفاع المدني بالمنطقة اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية والعمل على جاهزية جميع الفرق لاستقبال موسم الأمطار بالمنطقة.وأعرب العميد فلاح المسردي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله له وعلى توجيهات سموه السديدة، مؤكداً عزمه وجميع الإدارة على بذل الجهود لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن.// انتهى //11:17ت م0037