بريدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسدشن رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وبمشاركة منسوبي الدوائر الحكومية، وذلك بمقر المحكمة العامة ببريدة.وأكد الحميضي أن الحملة تستهدف منسوبي المحكمة، حيث تأتي هذه الحملة ضمن مساندة الإدارة لجهود وزارة الصحة الرامية لزيادة التغطية بهذا اللقاح في المجتمع والوصول إلى اكبر عدد ممكن في عملهم، ولما فيه خدمة الوطن والمواطن، مقدماً الشكر لوزارة الصحة للتعاون البناء في هذا الشأن.// انتهى //11:17ت م0038