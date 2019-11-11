سكاكا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير الشرطة بالمنطقة عبداللطيف بن جبر الفرهود رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء الفرهود على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبه أعرب نائب مدير شرطة منطقة الجوف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً له على أداء عمله.حضر التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.// انتهى //11:21ت م0039