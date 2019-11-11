إسلام آباد 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقتل خمسة من رجال الأمن الباكستانيين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون الليلة الماضية على سيارة لقوات الأمن في إقليم البنجاب الشرقي.وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن فرقة من قوات الأمن كانت في طريقها لمداهمة وكر لعناصر إرهابية في منطقة "راجنبور" بإقليم البنجاب، ولكنها تعرضت لإطلاق النار من قبل عناصر إرهابية مجهولة مما أدى إلى مقتل خمسة من رجال الأمن بينهم ضابط وجندي من رجال الشرطة وثلاثة من أفراد المخابرات.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى الموقع وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //11:26ت م0041