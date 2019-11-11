سياسي / مقتل طفلة وإصابة مواطنين آخرين جراء قذائف صاروخية جنوب حلب
الاثنين 1441/3/14 هـ الموافق 2019/11/11 م واس
لندن 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
قتلت طفلة فيما أصيب مواطنون آخرون اليوم جراء قذائف صاروخية سقطت على حي سيف الدولة بجنوب حلب مصدرها مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن الفصائل المقاتلة قصفت حي حلب الجديدة مما أسفر عن أضرار مادية فيما قصفت قوات النظام السوري مناطق في خان العسل وجمعية الكهرباء وكفرناها أورم الكبرى بريف حلب الغربي.
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12:51ت م
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