لندن 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقتلت طفلة فيما أصيب مواطنون آخرون اليوم جراء قذائف صاروخية سقطت على حي سيف الدولة بجنوب حلب مصدرها مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن الفصائل المقاتلة قصفت حي حلب الجديدة مما أسفر عن أضرار مادية فيما قصفت قوات النظام السوري مناطق في خان العسل وجمعية الكهرباء وكفرناها أورم الكبرى بريف حلب الغربي.// انتهى //12:51ت م0064