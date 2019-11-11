الخرطوم 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأمين العام للمجموعة الأفريقيه الباسفكية باتريك قوميز.وتناول اللقاء المشروعات الحالية التى تتبناها المجموعة خاصة فيما يختص بدعم القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة وتغييرات المناخ.هذا وتلقى حمدوك دعوة من الأمين العام للمجموعة الأفريقية الباسفكية لحضور قمة مجموعة الدول الأفريقية الباسفكية التى ستنعقد في العاصمة الكينية نيروبي.// انتهى //12:53ت م0065