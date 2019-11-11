بيروت 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن لا زيادة في مستويات الدعم والمساعدة للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.وقالت الأونروا في بيان اليوم: إنها في الوقت الحالي تواجه عجزًا كبيرًا في ميزانيتها وجهودها منصبة حاليًا على الحفاظ على مستوى المساعدات المقدمة للنازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان دون تغيير.وأضافت الأونروا في بيانها أن الأموال غير متوفرة حاليا لزيادة مستويات الدعم المالي للنازحين، مشيرةً إلى أنها تواصل السعي بنشاط للحصول على تمويل إضافي.وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية أعربت في تقارير متفرقة عن قلقها بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون الفلسطينيون من سوريا في لبنان.// انتهى //12:53ت م0066