أبيدجان 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسمنح البنك الأفريقي للتنمية قرضًا بـ 18 مليون دولار لدعم المالية العامة في الكاميرون وتحسين التمويل العمومي.ويسهم القرض وفق نائب البنك الأفريقي راسين كان في دعم مصروفات المالية العمومية وتحسين البنية التحتية الكامرونية، وتمويل برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي.يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية موّل حتى نهايات السنة الحالية 2019 مجموع 26 مشروعًا تنمويًا في القطاع العام في الكاميرون بنحو 1.3 مليار دولار. وتشمل أكبر تدخلات البنك الأفريقي مجالات النقل وتقنية المعلومات والزراعية و الحوكمة والطاقة والمياه.// انتهى //12:55ت م0067