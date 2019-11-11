القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسيناقش وزراء النقل العرب غدًا خلال اجتماعهم في الدورة الـ32 لمجلس وزراء النقل العرب الذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم البحرية بالأسكندرية، ملفات مهمة تخص قطاعات النقل والتكامل العربي.ومن بين أهم القضايا التي سيتم بحثها مشروع دعم الاقتصاد وقطاع النقل بفلسطين المحتلة، إضافة لمشروع التكامل العربى في النقل، والتناقش حول مستقبل التعاون العربي في النقل البحري والبري ومعوقات التقارب العربي في القطاعات المختلفة.كما سيتم دراسة إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية والاتفاقيات العربية في مجال النقل ودراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل التجارة بين الدول العربية.ومن المقرر أن يتم مناقشة قانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة العادلة في النقل البحري وتحقيق التكامل بين قطاعات النقل العربية.// انتهى //13:00ت م0068