تبوك 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة وخريجي الكفاءة المتوسطة وما يعادلها الراغبين في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني من عام 1441 - 1440 هـ في المنشآت التدريبية بمنطقة تبوك.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري, أن القبول يشمل الكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة, مشيراً إلى أن التسجيل مستمر حتى 1441/3/23هـ, داعياً الراغبين في التسجيل زيارة بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص المناسب وفق الشروط الموضحة لكل تخصص.// انتهى //13:01ت م0069