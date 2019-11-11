بروكسل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل مكرس لمعاينة عدد من المسائل الدولية والإقليمية.ويبحث الوزراء سبل دعم الأمن الاستقرار في منطقة الخليج وتحديدًا ضمان سلامة الملاحة البحرية من جهة وخفض التصعيد من جهة أخرى.كما يقوم الوزراء الأوروبيون بأول تقييم لهم لإعلان إيران تخليها علنًا عن عدد من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015.وأعرب العديد من الوزراء عن قلقهم العميق تجاه الخطوات الإيرانية وآفاق تسببها في مزيد من التوتر في العلاقات بين دولهم وطهران.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيناقشون الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة في ضوء المرحلة الرابعة لتخفيض التزامات إيران النووية في باريس في وقت لاحق اليوم.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية" بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني.ومن المسائل المطروحة الأخرى أمام الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل العلاقات مع تركيا والوضع في سوريا، وعقد لقاء مع رئيس وزراء السودان.// انتهى //13:03ت م0070