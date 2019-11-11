أبها 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط ورجال ألمع ومحايل والحرجة، والمجاردة، والنماص وتنومه، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار ستمتد إلى سواحل منطقة عسير والطرق السريعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.// انتهى //13:06ت م0071