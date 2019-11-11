الرياض 14 ربيع الأول 1441 الموافق 11 نوفمبر 2019 واس.نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس, ورشة تدريبية بعنوان " آلية تنظيم البطولات الرياضية الخاصة بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية "، استهدفت منسوبات الجامعات السعودية، بحضور وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخِدْمات الطلابية الدكتورة آمال الهبدان وعدد من قيادات الجامعة وممثلات الجامعات السعودية وذلك في مقر المكتبة المركزية بالجامعة.واشتملت الورشة على سبع جلسات، بهدف التعريف برؤية ورسالة ومهام الاتحاد الرياضي للجامعات، وتزويد المتدربات بالمعارف والمفاهيم والقدرات الأساسية ذات العلاقة بإدارة الأنشطة الرياضية، والتعريف بلجان الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وباللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وآلية أهلية اللاعبين والاشتراك في المسابقات الرياضية، وتنظيم المسابقات الرياضية الداخلية والخارجية وإدارة الفرق الرياضية، والتعريف بأهمية التوثيق والإحصاء لبطولات وأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.وافتتحت الجلسات بجلسة رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني والتي تحدث فيها عن الخطة التطويرية للاتحاد الرياضي، وتلاها جلسة حول "دور الأمانة العامة للاتحاد الرياضي للجامعات" قدمها الأمين العام للاتحاد الدكتور صلاح السقاء، ثم قدم رئيس اللجنة الأهلية الدكتور أحمد الفاضل جلسة بعنوان "لجنة أهلية اللاعبات وآلية عملها في البطولات الرياضية الجامعية".بعد ذلك تحدث الدكتور أحمد السنتلي عن "المشاركة الدولية والرياضات الواعدة للطالبات"، وركزت جلسة رئيس لجنة التوثيق الدكتور إبراهيم الواصل على "لجنة التوثيق وأهميتها في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية"، ثم استعرض رئيس اللجنة الفنية والحكام الدكتور عبدالإله الصلوي عن "دور ومهام اللجنة الفنية ولجنة الحكام في مسابقات الاتحاد".واختتمت الورشة بالجلسة الأخيرة التي ناقش فيها كل من رئيس لجنة المسابقات الدكتور علي جباري ورئيس اللجنة الفنية والحكام عن "آلية تنظيم البطولات الداخلية والخارجية".//انتهى//13:08ت م0072