الكويت 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 06ر4 نِقَاط ليبلغ مستوى 3ر5743 نقطة بنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 144 مليون سهم تمت من خلال 6305 صفقات نقدية بقيمة 5ر24 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 33ر3 نِقَاط ليصل إلى مستوى 7ر4742 نقطة بنسبة تراجع بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر97 مليون سهم تمت عبر 3031 صفقة بقيمة 3ر5 ملايين دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 59ر7 نِقَاط ليصل إلى مستوى 8ر6256 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 46 مليون سهم تمت عبر 3274 صفقة بقيمة 19 مليون دينار.// انتهى //13:09ت م0073