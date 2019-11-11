المنامة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستستضيف مملكة البحرين اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماع الدورة (130) لمجلس اتحاد الغرف العربية الذين نظمتهما غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد والاثنين قبيل انعقاد المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار بحضور ومشاركة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية الأعضاء باتحاد الغرف العربية.وتناول جدول أعمال اجتماعات الدورة (130) لمجلس اتحاد الغرف العربية بنودًا ومحاور، منها التصديق على قرارات وتوصيات الدورة (129) لمجلس الاتحاد الذي عقد فبراير الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، والاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات بهذا الخصوص، والاطلاع على محضر اجتماع وتقرير اللجنتين التنفيذية والمالية للاتحاد، ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2020، والاطلاع على محضر اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة للاتحاد، وعلى كتاب التراث العربي في الفكر الاقتصادي والتجارة العالمية والنقل عبر التاريخ، إضافةً إلى تقرير عن ندوة المديرين والأمناء العامين والمسؤولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة، فضلًا عن مناقشة المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي المزمع انعقاده يومي 11 و 12 ديسمبر المقبل في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.ويأتي تنظيم اجتماعات الدورة (130) لمجلس اتحاد الغرف العربية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتنمية القطاع الخاص فيها، كما أنه يُعقد تزامنًا مع استضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لروّاد الأعمال والاستثمار الذي تنطلق أعماله مساء اليوم ويستمر حتى الأربعاء 13 نوفمبر.// انتهى //13:11ت م0075