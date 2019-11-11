جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسشاركت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المؤتمر الدولي "المناولة الأرضية" ، الذي عُقد في دولة هولندا بمدينة امستردام خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2019م ، كراعي ذهبي.وناقش المؤتمر اهتمامات شركات الطيران، والخدمات المقدمة لهم بشكل عام، وزيارة الشركات المصنعة للمعدات الأرضية، والبحث عن أحدث المعدات في مجال خدمات المناولة الأرضية.وتأتي مشاركة الشركة السعودية للخدمات الأرضية في إطار حرصها على التواجد في مثل هذه المؤتمرات كونها تقدم خدمات المناولة الأرضية بأعلى المعايير العالمية في 28 مطاراً بالمملكة العربية السعودية لأكثر من 100 شركة طيران محلية ودولية، وتبحث دائماً على تعزيز التواصل مع العملاء والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم المناولة الأرضية.// انتهى //14:51ت م0123