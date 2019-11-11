الطائف 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة الطائف، ممثلة بفريق "كن بصحة" التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة حملة للتوعية عن النظافة الشخصية في 11 مدرسة للبنين والبنات بمحافظة الطائف، استفاد من فعالياتها 1200 طالب وطالبة.واستهدف فريق "كن بصحة" الذي ضم 49 متطوعاً ومتطوعة طلبة المرحلة المتوسطة، حيث قدم لهم محاضرات للتوعية بأهمية النظافة، والتذكير بما جاء في القرآن الكريم : "وثيابك فطهر"، وكذلك ما ورد في الحديث الشريف : "الطهور شطر الإيمان".وأشارت الحملة إلى أهمية العناية بالجسم والنظافة الشخصية بعرض مشاهد مرئية عن الاهتمام بجميع أعضاء الجسم، خصوصاً الأماكن الكثيرة التعرض للتلوث، كالوجه والشعر واليدين والأظافر والأماكن كثيرة الإفراز، ومنها القدمان والإبطان، وكيفية العناية السليمة بها للحد من الأمراض الناتجة من سوء النظافة الشخصية ومنع انتشارها بين الطلبة.وتلقى الطلاب تدريبات من المتطوعين المشاركين في الحملة على طريقة غسل اليدين وتعقيمها بشكلٍ صحيح، خصوصاً قبل تناول الوجبات وبعدها.وأكدت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا بنت غازي زيني، حرص الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، على توفير جميع الإمكانيات لتحقيق أهدافها المنشودة، المتمثلة في نشر ثقافة العمل التطوعي، وحفظ حقوق المتطوع، وتنظيم العمل التطوعي وفق نظام مؤسسي تشرف عليه الجامعة.وبينت الدكتورة زيني أن البوابة الإلكترونية للعمل التطوعي بجامعة الطائف تُعد من أبرز إسهامات العمادة في هذا المجال، وتهدف إلى التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية (السعودية 2030) الطموحة، التي تسعى المملكة من خلالها إلى رفع عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.وأضافت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف أن البوابة الإلكترونية تحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي تمثل هوية العمادة وقدراتها، لتكون حلقة تواصل بين المتطوعين من شرائح المجتمع كافة والعمادة.يذكر أن الحملة لاقت استحساناً من المستفيدين في المدارس التي شملتها، من خلال تفاعلهم ومشاركتهم في المسابقات التي قدمها أعضاء الفريق التطوعي.// انتهى //14:55ت م0125