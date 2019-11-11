لندن 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسدعت الحكومة البريطانية اليوم إلى التوصل لحل سلمي في أسرع وقت للأزمة التي سببتها خلافات حول نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في بوليفيا.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "نأمل أن يتم حل الأزمة في بوليفيا بسرعة وبشكل سلمي وبطريقة ديمقراطية".وأشار إلى أن الشعب البوليفي يستحق فرصة التصويت في انتخابات حرة ونزيهة وذلك بعد إعلان منظمة الدول الأمريكية للانتخابات إن عمليات تزوير وقعت أثناء الانتخابات الأخيرة.// انتهى //15:03ت م0129