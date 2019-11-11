الدمام 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً, حفل غرفة الشرقية السنوي لرجال أعمال المنطقة, وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: "إن حرص سموّ أمير المنطقة الشرقية على رعاية وتشريف هذا الحفل يعكسُ مدى اهتمامه بدعم وتشجيع قطاع الأعمال، وحرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع لاسيما ممثلي قطاع الأعمال بما يشكلونه من شريحة اجتماعية قادرة على المشاركة والعطاء، مُعربًا عن تقدير رجال أعمال المنطقة للدعم الذي يُقدمه سمو الأمير سعود بن نايف لقطاع الأعمال.وثمن أداء قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة التي حققها ذلك القطاع بمختلف أوعيته منذ انطلاق الرؤية سواء على مستوى قاعدة الإنتاج أو زيادة عدد العاملين من القوى الوطنية في منشآته، لافتًا إلى أن مناسبة حفل الاستقبال السنوي هي بمثابة مُلتقى تجتمع فيه الخبرات وأصحاب التجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، وتتبادل خلالها الأفكار حول تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.وأوضح الخالدي، أن حفل العام يأتي في ظل ما تشهده منظومة الاقتصاد الوطني من تغيرات كبيرة، ومنح القطاع الخاص جانباً كبيرًا من المسؤولية في إعادة ضبط المسارات وتفعيل المُمكّنات، مؤكداً أهمية حفل العام بما يمثله من مُلتقى سنوي يُحفز على التفاعل وتقوية الروابط بين قطاع الأعمال وبعضه البعض في مختلف المجالات وبينه وبين كبار مسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية ومسؤولي القطاع الأهلي في المنطقة.وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى إن حفل العام يأتي حاصدًا لإنجازات عدة حققتها الغرفة في خدمة قطاع الأعمال، وإنه أحد أهم الأنشطة التي تنظمها الغرفة، وذلك في إطار سعيها لتعميق الأواصر والعلاقات بين قطاع الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية.// انتهى //15:05ت م0130