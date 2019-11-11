جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير الإحصائي لميناء جدة الإسلامي الذي سلّمه لسموه في مقر الإمارة بجدة اليوم , مدير عام الميناء عبدالله الزمعي.وتضمن التقرير تفصيلاً عن أعمال الميناء , ومن أهمها : زيادة أعدد الحاويات خلال عام (2019) بنسبة 8% مقارنة بالعام(2018) ، فيما وصل معدل دوران الحاوية إلى أقل من خمسة أيام بعد أن كانت تصل إلى 15 يوماً.ومن المتوقع بحسب التقرير , فأن إجمالي أوزان البضائع المتناولة بلغ خلال العام الجاري ( 57 ) مليون طن ، كما يتوقع أن يبلغ عدد الحاويات المناولة( 4.6 ) ملايين حاوية.// انتهى //15:06ت م0131