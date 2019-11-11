جيزان 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستطلق جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان غدًا ، مشروع " أنامل العطاء " ، الذي يأتي ضمن أهداف الجمعية لتأسيس فرق تطوعية تساهم في ابتكار حلول نوعية للمشكلات المجتمعية بأسلوب تنافسي ، ضمن سعي الجمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030 .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن يحيى حمزي أن مشروع "أنامل العطاء" يتضمن عقد لقاء تعريفي يوم غدٍ بعنوان " احتراف التطوع " ، يقدمه مدير مشروع بناء القدرات بمؤسسة الملك خالد الخيرية ماهر أبوحجلة ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان ، فيما ستنفذ عدة لقاءات مماثلة خلال اليومين المقبلين تحت عنوان "قوة التطوع" ، و"استعراض تجارب عالمية في التطوع" ، مبينًا أن المشروع يتضمن مشاركة 28 فريقًا تطوعيًا ، ستقدم مبادراتها النوعية في هذا المجال.// انتهى //15:07ت م0132