الرياض 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية تشيلي المعين لدى المملكة جورج دكرت.وتسلم سموه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وتمنى له التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب.حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين.// انتهى //15:09ت م0133