أبهـا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واساستأنفت شعبة مرور بيشة اليوم، إصدار رخص القيادة من مدرسة تعليم قيادة المركبات بمحافظة بيشة، بعد توقف دام ثلاث أعوام.وأوضح مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي الشهراني، أنه يحق للمتقدم في طلب رخصة القيادة واستلامها فوراً بعد انتهاء برنامج التدريب من القيادة دون زيارة شعبة المرور, لافتاً النظر إلى أن المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء تعمل حالياً على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية، تشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، لتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن.// انتهى //15:12ت م0135