القاهرة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأكد المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبد العزيز التميمي حرص المملكة بشكل دائم وسنوي على المشاركة في الاحتفال بيوم الوثيقة العربية، تعزيزًا لدور هذه الاحتفالية المتميز في حفظ الوثائق والتراث الوثائقي للمملكة العربية السعودية ولكل دول المنطقة، وفي إطار مبدأ استرجاع الحقوق العربية المنهوبة والمسلوبة.وقال الدكتور فيصل التميمي في تصريح على هامش الاحتفالية التي أقيمت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة , إن المملكة تشارك بوفد كعادتها كل عام مكون من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ووزارة الخارجية ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وهي الجهات المعنية بمجال الوثائق والأرشفة بالمملكة.وأشار إلى أن الاحتفالية شملت عددًا كثير من المحاور بالتركيز على مسألة استرجاع الحقوق المسلوبة انطلاقا من الوثائق التاريخية وما تثبته، موضحًا أن المملكة شاركت في الندوة العلمية التي نظمت على هامش الاحتفالية لبحث "واقع الأرشيفات العربية وعلاقاتها بمحيطها الإداري"، بورقة علمية مقدمة من مركز التاريخ السعودي الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز.// انتهى //16:40ت م0187