محايل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, العيادات الصحية المدرسية, بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم ومدير المراكز الصحية المشرف على مستشفى المحافظة العام محمد زيد عسيري ، وذلك في مقر مدرسة الفيصل الابتدائية والمتوسطة بالحماطة.وتجول المحافظ على العيادة واستمع لشرح مفصل عن محتوياتها وأقسامها.وأوضح آل شريم أن إدارة التعليم شرعت في تنفيذ غرف للعيادات الصحية المدرسية في المدارس "بنين- بنات" لتقديم الإسعافات الأولية للحالات التي قد يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 21 عيادة صحية وتجهيز 108 عيادات بالأدوات المكتبية ، مبيناً أن إدارة التعليم قامت بتوجيه تعميم لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها أكدت فيها ضرورة تخصيص غرفة للعيادة المدرسية حسب الشروط المرفقة في التعميم.وأفاد أنه يتم من خلال تلك العيادات، التوعية والتثقيف الصحي، وتصحيح العادات الغذائية ذات العلاقة بسلامة وصحة الفم والأسنان، وتحويل الحالات المرضية والمواقف الصحية الطارئة التي يصعب علاجها في مقر العيادة، على أن يتم تقديم بيانات إحصائية (تقرير فصلي) بالحالات التي يتم معالجتها في مقر العيادة والبرامج المنفذة بها.// انتهى //16:44ت م0190