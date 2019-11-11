الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسهنأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرشح الوزارة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره والتي أقيمت بالمملكة المغربية.جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، اليوم ، للمتسابق حاتم بن عبدالله رايزه.وقال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" أن هذه الإنجازات تأتي نظير الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحفظة كتاب الله، وللجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللقائمين عليها".وأكد معاليه أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ مروراً بأبنائه البررة، حتى هذا العهد الزاهر، وهي تولي كتاب الله تعالى، جلّ العناية والاهتمام، فقد أنشأت أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف، وأقامة المدارس والجمعيات لتحفيظ وتعليم كتاب الله، ونظمت المسابقات ورصدت الجوائز للحافظين والحافظات.من جانبه، عدّ المتسابق حاتم رايزه ما حظي به من الفوز بالمركز الأول بالمسابقة القرآنية هو امتداد للدعم اللامحدود الذي يجده أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة، والمتابعة الدؤوبه من مقام وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكافة العاملين في الوزارة.وأهدى رايزه فوزه لمقام خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين من دعم، كما أزجى شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تحفيزه لأبناءه في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.الجدير بالذكر، أن مسابقة الملك محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسير، أقيمت في العاصمة المغربية الدار البيضاء، خلال يومي الأول والثاني من شهر ربيع الأول الجاري، وشارك فيها متسابقون يمثلون 38 دولة، وشارك في التحكيم عدد من العلماء والمختصين من المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية.// انتهى //16:47ت م0192