أبها 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واستقيم جامعة الملك خالد ممثلة في الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" خلال الفترة 7 – 8 ربيع الآخر 1441هـ , على هامش فعاليات مؤتمر "المعلم متطلبات التنمية وطموح المستقبل" الذي تنظمه الجامعة ، عددًا من الورش التدريبية للرجال والنساء.وتتضمن هذه الورش , ورشة "التدريس في القرن الحادي والعشرين" يقدمها الدكتور إبراهيم الحميدان، فيما تقدم الدكتورة عائشة العمري ورشة تدريبية عن "تطبيقات تقنية للمعلم الباحث"، وتقدم الأستاذة مريم خيري دورة بعنوان "تصميم التعليم في القرن الحادي والعشرين"، كما يقدم الدكتور صالح الزهراني دورة أخرى بعنوان "مهارات وتقنيات التعلم السريع"، ويشارك الدكتور عمر الراشدي بدورة بعنوان "دمج مهارات التدريب في التدريس لتطوير أداء المعلم"، كما يقدم الدكتور عبشان آل عبشان ورشة تدريبية عن "دور المرشد الطلابي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية"، ويقدم الدكتور محمد القرني ورشة بعنوان " المعلم القائد" ، وتختتم الورش التدريبية بورشة حول "قيم الأداء في المجتمع التربوي" يقدمها الدكتور صالح الزهراني.من جانبه دعت اللجنة العلمية للمؤتمر الراغبين والراغبات في التسجيل في الورش التدريبية لزيارة الرابط: https://ssat.kku.edu.sa/ar/workshops/2019// انتهى //16:49ت م0194