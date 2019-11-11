القطيف 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط اليوم, المعرض التوعوي عن التدخين وأضراره تحت شعار "تخلص منها لتنعم بصحة" الذي تنظمه وحدة الصحة المدرسية، بالتعاون مع وحدة التوجيه والإرشاد، ووحدة النشاط الطلابي بالمكتب, وذلك بمدرسة القطيف الأهلية الابتدائية.وتجول مدير المكتب والحضور في أركان المعرض, مطلعين على مشاركات طلاب المدارس، التي اشتملت على برامج مكافحة التدخين، وما يحتويه المعرض من لوحات، ومعروضات متنوعة للتعريف بأضرار وخطر التدخين، وسبل الوقاية منه والتحذير من أخطاره.وأوضح العليط مدى أهمية توعية وتثقيف المجتمع المدرسي والطلاب بأضرار التدخين وذلك لزيادة الوعي والإدراك بالمخاطر التي تنجم عنه، مشيدًا بتكامل الأدوار بين الوحدات الصحة المدرسية، والتوجيه والإرشاد، والنشاط الطلابي، وفيها توعية الطلاب من خطر التدخين ومحاربة هذه الآفة.من جانبه أكد المساعد للشؤون المدرسية عبد الله بن علي القرني أن المعرض يهدف لتحصين الطلاب، وتعزيز الرقابة الذاتية في أنفسهم، ورفع مستوى الإدراك، والثقة في النفس؛ لتجنب الوقوع في التدخين، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف جميع المدارس المتوسطة والثانوية؛ لخلق جيلٍ واعٍ وخالٍ مما يشوبه، داعياً لتفعيل دور الحملة؛ لتحقيق أهداف التوعية، وتكثيف الجهود خلال الأسبوع عن طريق الكلمات والإذاعة، وعقد الندوات، والمحاضرات خلال ساعة النشاط، والتحذير من هذه الآفة التي تهتك بالناحية الصحية.من جانبه أفاد رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد بن عبد الواحد آل حريز أن المعرض الذي يستمر لمدة ٣ أيام يستهدف طلاب مدارس القطاع، وذلك في إطار نشر الثقافية التوعوية، والمبادرة بالتثقيف المجتمعي عن التدخين، وأضراره، وأثره على العملية التعليمية؛ من أجل تحقيق صحة مستدامة، وتعزيز السلوك الإيجابي لبناء جيلٍ واع صحيًّا، يحمل على أكتافه بناء الوطن لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، موجهًا شكره لوزارة الصحة ممثلًا بمجمع الأمل للصحة النفسية نظير مشاركتها في المعرض، ومساهمتها في البرنامج التوعوي.// انتهى //16:50ت م0195