الأحساء 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى اليوم, ملتقى رؤساء أقسام التربية البدنية تحت عنوان "مهارات وأداوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية", بمشاركة ٥٠ إدارة تعليمية وحضور رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم خالد بن ناصر السبر، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لي بن محمد الشعيلان، ومساعدي المدير العام، وعدد من القيادات التعليمية.وبدأ الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم خالد السبر كلمة أكد فيها أهمية العمل على تجويد وتحسين برامج التربية البدنية، وضرورة العمل وفق مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي لمقررات التربية البدنية.وبين أن هذا الملتقى جاء ضمن خطة الإدارة العامة للإشراف التربوي وامتدادًا لبرامج ومشاريع قسم التربية البدنية للعام الحالي ١٤٤١ھ, ومن خلال هذا الملتقى سوف تقدم عدد من الجلسات وورش عمل التي تتضمن مجالات متعددة في لمناقشة العديد من المحاور المهمة في تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية البدنية طيلة الثلاثة أيام للخروج بالتوصيات التي من شأنها تسهم في تطوير المهارات والأدوات عبر عرض التجارب وعرض الصعوبات والمقترحات التطويرية والتحسينية في هذا المجال.وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على إصدار دليل اختبارات اللياقة البدنية, وكذلك حقيبة تدريبية عن اكتشاف المواهب الرياضية بالمملكة وحقيبة الألعاب الفردية, مقدماً شكره للمدير العام للتعليم بالأحساء وجميع أفراد فريق العمل المنظم للملتقى.عقب ذلك ألقى مدير عام التعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى رحب فيها بالضيوف والمشاركين، مشيداً بجهود وزارة التعليم في مجال “الرياضة المدرسية” والسعي لتجويد مهارات وأدوات المخرج التعليمي وفق ماتتضمنه مقررات التربية البدنية، معربًا عن شكره لمنظمي الملتقى, مبيناً أن هذا اللقاء يحظى بدعم ومتابعة من مقام وزارة التعليم لإثراء الميدان التعليمي وتطوير الأداء القيادي والإشرافي, حيث يأتي منسجمًا مع منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي.إثر ذلك انطلقت جلسات اللقاء و اشتملت على العديد من أوراق العمل وحلقات النقاش قدمها رؤساء ومشرفو أقسام التربية البدنية بمختلف المناطق التعليمية.// انتهى //16:50ت م0197