مكة المكرمة 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019م واسأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات الربط التقني بالشبكة الحكومية الآمنة GSN التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر " الذي يهدف إلى توحيد آلية الارتباط بين الجهات بدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية وتوفير وسيط سري وآمن لنقل البيانات بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية الأخرى عن طريق قناة التكامل (GSB) الحكومية.وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية الدكتور خليل بن إبراهيم الصبحي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق الأداء الأمثل والسرعة العالية في نقل البيانات وأثره في المستفيد من الخدمات الرقمية للرئاسة مشيرا إلى أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية هو أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني (2020) في الوصول إلى (80%) من معدل إنجاز التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية.من جهته أكد المهندس بندر الخزيم مدير عام تقنية المعلومات بالرئاسة أن هذا الربط يعزز التعاون والتكامل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بين مختلف الجهات الحكومية، ويسهم في تقديم المزيد من الخدمات بكل يسر وسهولة وسرية بين مختلف الجهات.// انتهى //16:51ت م0198