الأحساء 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد بن حمد آل مبارك، ورئيس تحرير صحيفة اليوم المكلف عمر بن عبدالرحمن الشدي، ومدير عام الدار حسن الهديب، والرئيس التنفيذي لشركة دار اليوم للإعلام نايف الجاسر .واطلع سموه على خطة "اليوم" الإعلامية في الأحساء، وما توليه الصحيفة من اهتمام بالغ في المحافظة، وإبراز مخزونها الثقافي والتاريخي، بوصفها عاصمة للسياحة العربية 2019 ، وموقع تراث عالمي في اليونسكو.وأكد سمو المحافظ خلال الاستقبال الدور المهم للإعلام لمجتمع فاعل وبناء، ودعم الجهود البناءة وإبرازها، لتحقيق مستقبل وطني بما يحقق تطلعات رؤية وطننا الطموحة، مبيناً أن الإعلام له دور فاعل في غرس ثقافة المجتمع الإيجابية وشدد سموه على ضرورة مواكبة الإعلام الحديث وصناعة المحتوى الجيد والهادف.من جهته، أعرب آل مبارك عن شكره وتقديره باسمه وباسم جميع أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي دار اليوم لسمو محافظ الأحساء، على ما تلقاه الدار من دعم واهتمام وحرص على مواكبة الدار للتطورات التي شهدتها صناعة الإعلام.// انتهى //16:52ت م0199