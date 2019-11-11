الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسحققت السعودية أكبر تقدّم بين 50 دولة مشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام بمدينة الفجيرة في دولة الإمارات بعد تأسيس الاتحاد حديثًا، حيث حصلت المملكة على المرتبة (15) بين مجموع 50 دولة مشاركة في بطولة العالم متقدمة على دول مثل إسبانيا وألمانيا والهند وتركيا ورومانيا وإيطاليا والمكسيك وفرنسا.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أسامة الرميان للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة المراكز المحققة للمنتخب السعودي لكمال الأجسام المشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك ، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين المشاركين يفوق التوقعات الذي يعد نقطة تحدي للتفوق بالبطولات القادمة للفوز بمراكز أفضل حيث حقق الأبطال المراكز التالية أحمد مهدي - المركز الرابع في وزنه بفئة كمال الأجسام، وجمال عسيري - المركز السادس في طول المسكلر فيزيك من بين 34 بطلًا دوليًا ، وتيسير خلفان - المركز الخامس في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 19 بطلًا دوليًا .وحقق سالم الخالدي المركز الثامن في فئة كلاسك فيزيك من بين 20 بطلًا دوليًا ، وكميل القنبري المركز الثامن في فئة كلاسك فيزيك ، وحميد الرفاعي - المركز الثامن ، وفي فئة الفيزيك من بين 30 بطلًا دوليًا حقق حمدان الغامدي - المركز الثامن ، وفي فئة الفيزيك من بين 21 بطلًا دوليًا نايف النمشان - المركز العاشر في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 21 بطلًا دوليًا ، وعلي جلي - المركز العاشر في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 28 بطلًا دوليًا ، وأحمد الجريبي - المركز الثامن في وزنه بفئة كمال الأجسام من بين 20 بطلًا دوليًا .وأكد الرميان أن تحقيق هذا الإنجاز ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود لاعبي المنتخب السعودي لكمال الاجسام واجتهادهم وتحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات بطولة العالم ، مثنيا على اللاعبين بهذا الإنجاز ، وشجع على العمل لتطوير القدرات ورفع الجاهزية البدنية لمنافسات البطولة الدولية القادمة.// انتهى //16:53ت م0200