لندن 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأعلن حزب بريكزيت البريطاني عدم تسمية مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة داخل الدوائر التي فاز بها حزب المحافظين الحاكم خلال الانتخابات الأخيرة.وأوضح رئيس الحزب نايجل فراج في مؤتمر صحفي اليوم أن الحزب سيركّز على المنافسة ضمن الدوائر التي فاز بها حزب العمال في انتخابات عام 2017م وذلك من أجل قطع الطريق أمام الأصوات المنادية إلى إجراء استفتاء أوروبي آخر.يذكر أن القاسم المشترك بين سياسة حزب المحافظين وحزب بريكزيت هو الدعوة إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، ولكن يبقى الخلاف حول طريقة المغادرة حيث تبنّى المحافظون اتفاقية الخروج التي توصّل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤخراً مع المجموعة الأوروبية، فيما يدعم حزب بريكزيت خيار المغادرة الصعبة.// انتهى //16:55ت م0201