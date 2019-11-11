السيح 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج , عبدالعزيز العالي وأعضاء اللجنة يرافقهم أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج.وجرى خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه المقاولين في مدن ومراكز وقرى الخرج ، ومناقشة الحلول الفاعلة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.// انتهى //17:53ت م0216