عام / محافظ الخرج يلتقي رئيس لجنة المقاولين بغرفة المحافظة
الاثنين 1441/3/14 هـ الموافق 2019/11/11 م واس
السيح 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس
التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج , عبدالعزيز العالي وأعضاء اللجنة يرافقهم أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج.
وجرى خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه المقاولين في مدن ومراكز وقرى الخرج ، ومناقشة الحلول الفاعلة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.
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17:53ت م
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