طرابلس 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد النازحين داخليا في ليبيا - بسبب أعمال العنف والاشتباكات المسلحة - بما يزيد عن 300 ألف نازح.وقالت المفوضية الأممية في بيان اليوم: "إن أكثر من 440 ألف نازح عادوا إلى ديارهم على مدار السنوات الماضية" مشيرة إلى أن أكثر من 44 ألف مهاجر غير نظامي وطالب لجوء مسجلون لديها في ليبيا.وذكرت أن 9 آلاف و892 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا، أغلبهم عبر قوارب الهجرة غير النظامية، منذ نوفمبر من العام 2017.ولفتت المفوضية السامية النظر إلى أنها أجْلت أكثر من 5 آلاف مهاجر من ليبيا، وأعادت توطين 760 منهم في دول أخرى غير دولهم الأصلية، منذ نوفمبر 2017، دون أن تكشف عن مصير بقية المهاجرين.كما تمكنت المفوضية بالتعاون مع "الهيئة الطبية الدولية"، ومنظمة "تشيزفي" الإيطالية الإنسانية من الإفراج عن 1689 مهاجرا من مراكز الاحتجاز في ليبيا خلال العام الجاري، 116 مهاجرا منهم من مركز احتجاز "طريق السكة" في العاصمة الليبية طرابلس، وقدمت لهم مساعدات مالية ومواد إغاثية أساسية.// انتهى //18:14ت م0220