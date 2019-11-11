تبوك 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم , عيادة الأسنان المتنقلة في مدرسة خالد بن زيد الابتدائية بتبوك , بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك الدكتور سلطان بن طخطيخ العنزي.واطلع مساعد مدير تعليم تبوك على ما تحتويه العيادة من معدات طبية حديثة تُمكن الطلاب من الاستفادة من خدماتها, مستمعاً إلى شرح مفصل من مساعد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك عبدالرحمن الحربي على ما تقدمه العيادة من خدمات طبية وإسعافيه لأبنائنا الطلاب ، منوها بالعمل التكاملي والتعاوني بين الصحة والتعليم.// انتهى //18:25ت م0224