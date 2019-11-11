الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسوقع برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ( تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ) , اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ثقة لخدمات الأعمال , وذلك في إطار المتابعة المباشرة لأهم المشاريع التنموية وبناء منصة رقمية تعنى بمتابعة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة .ومثل برنامج تحقيق الرؤية في التوقيع الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع , فيما مثل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشركة أيمن الفلاج .وتمكن المنصة البرنامج من متابعة المبادرات وأتمتة إجراءات البرنامج الداخلية وإعطاء صناع القرار المعلومات الكافية لتسريع إنجاز المبادرات المرسومة وإنشاء ظروف النمو المناسبة.ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية و يعمل على تصميم وتوفير بيئة تمكينية تنافسية للقطاعات الأكثر أهمية على نحو يسهم في توليد فرص عمل جديدة للكوادر السعودية، وتحسين الميزان التجاري، ودعم توطين المحتوى المحلي عن طريق تطوير الأنظمة والحلول التمويلية المناسبة، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية انضم إلى برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة في أتمتة العمليات الداخلية وإدارة المشاريع والأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في استخدام الحلول الرقمية الإبداعية.// انتهى //18:38ت م0227