الباحة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة أمس, البرنامج التدريبي الخاص بمنسوبي بلدية بلجرشي, بمشاركة 26 موظفاً من منسوبي البلدية، وذلك لمدة خمسة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب بالإدارة عبدالله بن صالح الغامدي ،أن هذا البرنامج أحد البرامج النوعية التي يقدمها مركز الأعمال وخدمة المجتمع, والتي تهدف إلى تعميق مفهوم مهارات بناء فريق العمل عبر عدة محاور تشمل مفهوم وأهمية فريق العمل، وكيفية التخطيط لبناء الفريق، كما تتناول الدورة سمات القائد الفعال و مهامه والمعوقات التي تواجه فريق العمل.وأشار الغامدي بأن هذه البرامج تم تصميمها لتلبية احتياجات سوق العمل ومنوهاً إلى أنه بإمكان الجهات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الوطن الراغبين في الالتحاق والإستفادة من هذه البرامج وغيرها والإطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز على الرابط http://ctc.tvtc.gov.sa .من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني مرعي بن سعد القرني بأن هذه الدورات التدريبية تواكب الرؤية 2030, وتفتح المجال للعمل على التطوير والإستفادة من إمكانيات الإدارة التدريبية للأستثمار في برامج دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية في برامج متنوعة مستمرة على مدار العام.// انتهى //18:43ت م0230